ಬುಧವಾರ, 3 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಈ ದಿನದ ಟಾಪ್ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು: ಬುಧವಾರ, 03 ಜೂನ್ 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 5:14 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 5:14 IST
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ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ವಿದೇಶ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ದಿನದ ಟಾಪ್ 10 ಸುದ್ದಿಗಳುಕರುನಾಡ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕೈಗೆ

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ಕರುನಾಡ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕೈಗೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕರುನಾಡ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕೈಗೆ
ಕರುನಾಡ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಕೈಗೆ
KarnatakaDK ShivakumarSwearing
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