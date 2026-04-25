ಶನಿವಾರ, 25 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

25 ಏಪ್ರಿಲ್‌ 2026: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 25 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 14:37 IST
Last Updated : 25 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 14:37 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Introduction

ನಕಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಗುಲಾಮಗಿರಿ: RSS ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಕಿಡಿ

1

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ | ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಐಎಂಡಿ

2

ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ: ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮಮತಾ

3

ಯೋಗೀಶಗೌಡ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

4

ಪವನ್‌ ಖೇರಾ ‍ಪರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

5

ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ: ಸಚಿವ ವೆಂಕಟೇಶ್‌

6

ಸಿಇಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಜಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ

7

ಡಾ.ರಾಜ್‌ ಸಮಾಧಿಗೆ 2.5 ಎಕರೆ ನೀಡಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ನಟ ಚೇತನ್ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಹೇಳಿಕೆ

8

ಟೆಹರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಪುನರಾರಂಭ: ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್‌ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ್ಯ?

9

ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರ ಗುರುಬಕ್ಷ್‌ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇವಾಲ್ ನಿಧನ

PoliticssportsAAPCinemawartop 10 news
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT