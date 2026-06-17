ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

2026ರ ಜೂನ್‌ 17: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 13:17 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 13:19 IST
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Introduction
1

ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ‘ಮಾರಿಕೊಂಡವರು’ ಪದ

2

ಯಶವಂತಪುರ–ವಿಜಯಪುರ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

3

ಮೈಸೂರು ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 62 ಸಾವು..

SAVITHA.B.R
SAVITHA.B.R
4

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಸ್ತೆಗೆ 'ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವೆನ್ಯೂ' ಎಂಬ ಹೆಸರೇಕೆ?: ಬಿಜೆಪಿ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
5

ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ನಿಷೇಧ: ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಸಂಸ್ಥೆ

ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಆ್ಯಪ್
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಆ್ಯಪ್
6

ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಯೋಧನ ಪುತ್ರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

7

NRI ಹೂಡಿಕೆದಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ: ವಿದೇಶಿ ಹಣ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಹೊಸ ಕ್ರಮ

8

ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆ: ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆ

9

ಇರಾನ್ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ ಎಂದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

10

ಅಫ್ಗನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಭಾರತ 'ಎ'

ಕೃಪೆ:ಬಿಸಿಸಿಐ

ಕೃಪೆ:ಬಿಸಿಸಿಐ 

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