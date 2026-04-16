ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯ ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
• ಸ್ಥಾನಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಭರವಸೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
• ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾದಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಇದು ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳು ಸಂಕಥನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
• ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಲಾಭದಾಯಕ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ 28 ರಿಂದ 42ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.
• ದಕ್ಷಿಣದ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
• ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳ ಜಿಗಿತ
ದಕ್ಷಿಣದ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸದ್ಯದ 129 ರಿಂದ 195ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
28
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು
42
ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ನಂತರದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನಗಳು
816
ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಂತರದ ಒಟ್ಟು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳು
129
ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು
195
ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಿಗದಿತ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು
