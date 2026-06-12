ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ವಿಮಾನ ದುರಂತಕ್ಕೆ ವರ್ಷ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ಚಕಪ್‌ ಸೇರಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು..

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 4:42 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 4:42 IST
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Introduction
1

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ವಿಮಾನ ದುರಂತಕ್ಕೆ ವರ್ಷ: ಘಟನೆ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಾದ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು

2

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ‘ಸತ್ತವರ ನೆರಳು’: ಅನರ್ಹರಿಗೆ ₹65 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿ ಶಂಕೆ

3

ಸಯೋನಿ ಘೋಷ್, ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್: ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದರು ಇವರೇ

4

ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ವಿಪಕ್ಷಗಳು: ಶಿಥಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಕೂಟ

5

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ‘ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್’

6

ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯ; ವಾರಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ: ಟ್ರಂಪ್

7

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶೀಘ್ರ ಚಾಲನೆ: ಸಚಿವ

8

ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್ ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕೃತ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಇಂದು

9

ಆಳ–ಅಗಲ: ಟಿ20 ಕಿರೀಟದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಕಣ್ಣು

10

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ

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