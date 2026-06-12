ವಿಮಾನ ದುರಂತಕ್ಕೆ ವರ್ಷ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ಚಕಪ್‌ ಸೇರಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು..

<p>ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ವಿದೇಶ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಂಪಾದಕೀಯ, ಆಳ–ಅಗಲ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...</p>.<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಒಂದೆಡೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮೂವರು ಯುವಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರಾಳ ನೆನಪುಗಳು ಪುಟ ಬಿಡಿಸಿದಂತೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡವು ಮಸಿಯಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಕಿಟಕಿಗಳ ಗಾಜುಗಳು ಒಡೆದು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿದ್ದವು. ನೂರಾರು ಮಂದಿಯ ಮೈ–ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂಪು ನೀಡಿದ್ದ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಗಳು ದೂಳುಹಿಡಿದು ದುರಂತವನ್ನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು..</p><p><a href="https://www.prajavani.net/news/india-news/ahmedabad-plane-crash-anniversary-grief-continues-4053528">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಪ್ರತಿಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಗೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹2 ಸಾವಿರ ನೀಡುವ ‘ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 1.08 ಲಕ್ಷ ಮೃತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p><a href="https://www.prajavani.net/news/karnataka-news/gruha-lakshmi-scheme-dead-beneficiaries-found-receiving-money-in-karnataka-4053144">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸಂಸದರ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.</p><p><a href="https://www.prajavani.net/news/india-news/tmc-mps-support-nda-alliance-list-4053843">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>. <p>ಇತ್ತೀಚಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಒಕ್ಕೂಟವು ಕಳೆಗುಂದಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು (ಬಿಜೆಪಿ) ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. </p><p><a href="https://www.prajavani.net/op-ed/editorial/india-alliance-opposition-parties-face-crisis-after-election-defeats-4053201">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p> .<p><strong>ಅಣು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಸಿರು ಇಂಧನವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಸರನಾಶದ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ತಲೆಯೆತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ?</strong></p><p><a href="https://www.prajavani.net/op-ed/articles/nuclear-power-plant-environmental-hazard-analysis-4053200">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕದನವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆಯು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><br><a href="https://www.prajavani.net/news/world-news/trump-iran-peace-agreement-war-ends-4053798">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p> .<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ವಿತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><a href="https://www.prajavani.net/district/bengaluru-city/bengaluru-students-free-bus-pass-application-soon-4053671">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p> .<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p><a href="https://www.prajavani.net/news/india-news/meenakshi-natarajan-nomination-rejected-supreme-court-hearing-4053352">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p> .<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯದ್ದು ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿ. ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಈವರೆಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ಜಯಿಸಿದ್ದರು. ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರಿದ್ದಾರೆ.</p> <p><a href="https://www.prajavani.net/explainer/detail/women-t20-world-cup-india-eyes-the-championship-title-4053179">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p> .<p><strong>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸಿಟಿ</strong>: ಅಝಟೆಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಪಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ.</p><p><br><a href="https://www.prajavani.net/sports/football/mexico-wins-fifa-world-cup-opening-match-4053806">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>