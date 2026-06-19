ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

2026 ಜೂನ್‌ 19: ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 4:08 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 4:08 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Introduction
1

ಅಮೆರಿಕ: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌ ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ; ಬಾಲಕನ ಬಂಧನ

2

ಸಂಪಾದಕೀಯ | NTA ಲೋಪ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ಗೆ ಬರೆ; ಮಾಧ್ಯಮ–ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು 

3

ಆಳ-ಅಗಲ | ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನ: ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೇಕೆ ನಿಷೇಧ?

4

ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ: ಏನೆಲ್ಲ ತಲ್ಲಣ?

5

ಸಂಗತ: ನೈತಿಕತೆಗೆ ಏದುಸಿರು! ನಮಗದು ಬೇಡವೆ?

6

ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ನೋಟ | ಕುಂಠಿತಗೊಂಡ ಮುಂಗಾರು: ಶೇ 41ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ

Photo by Yogendra Kumar (Gurugram)
Photo by Yogendra Kumar (Gurugram)
7

ಇರಾನ್ ಜತೆಗಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ‌| ಟೀಕಾಕಾರರು ಮೂರ್ಖರು: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌

8

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ನ 7 ಸ್ಥಾನಗಳ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮತ: ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಘಾತ

9

ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್‌ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ: ಭಾರತದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ

10

FIFA World Cup | ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದ ಆಂಗ್ಲರ ಪಡೆ: ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕೇನ್

warFIFAtop 10 news
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT