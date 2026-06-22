ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

2026ರ ಜೂನ್‌ 22: ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 4:33 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 4:33 IST
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Introduction
1

2028ರಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರ: ‘ಕೈ’ ಸಂಕಲ್ಪ

2

NEET Exam: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಗಮ

NEET a medical Exam conducted at India in wooden block leters on table NEET a medical Exam conducted at India in wooden block leters on table.
NEET a medical Exam conducted at India in wooden block leters on table NEET a medical Exam conducted at India in wooden block leters on table.
3

ನೀಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆರೋಪದ ವಿಡಿಯೊ ನಕಲಿ: ಎನ್‌ಟಿಎ

4

ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಕಾಣಿಕೆ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರಕರಣ:ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಇಂದು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

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5

ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ: ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ 12ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ
ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ 12ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ
6

ಸಂಪಾದಕೀಯ:ಪಾದಚಾರಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಲ: ಘನತೆ–ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ ಒತ್ತು

ಸಂಪಾದಕೀಯ
ಸಂಪಾದಕೀಯ
7

ಆಳ ಅಗಲ| ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಖಾಸಗಿಗೆ: ಬೆಳಕೋ, ಬೆಂಕಿಯೋ?

8

ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ರಖರ ಆಟಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಜಯ

9

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ನಾಕೌಟ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಜರ್ಮನಿ

ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಾವುಕರಾದ ಡೆನಿಜ್ ಉಂಡಾವ್ (ಎಡ) ಅವರನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು –ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ
ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಭಾವುಕರಾದ ಡೆನಿಜ್ ಉಂಡಾವ್ (ಎಡ) ಅವರನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು –ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ
10

ಇಂದು ಮಳೆ ಕಾಡು ದಿನ: ಶುದ್ದ ಗಾಳಿ, ನೀರು ಕೊಡುವ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಮಳೆ ಕಾಡು

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಮಳೆ ಕಾಡು

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