ಶನಿವಾರ, 16 ಮೇ 2026
ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ಮೇ 2026, 4:31 IST
1

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ಶೇ 30ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ

2

ಮೇ 26ಕ್ಕೆ ಕೇರಳಂಗೆ ಮುಂಗಾರು: ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ

3

ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆ: ಗಿಗ್‌ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

4

ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವವರು ಹೋಗಲಿ, ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟೋಣ: TMC ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ

5

ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್‌ ಇಟ್ಟ

6

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಾಪಸ್‌ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒತ್ತಾಯ

7

ದೇವೇಗೌಡ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ? ನಿತಿನ್ ನವಿನ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

8

ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿ: ತೈವಾನ್

9

ದೇಶದ ರಫ್ತು ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ

10

IPL 2026: CSK vs LSG- ಆಕಾಶ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌: ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲು

