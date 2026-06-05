ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

2026 ಜೂನ್‌ 05: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 15:45 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 15:45 IST
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Introduction
1

ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ‌ ಖರ್ಗೆ

2

ರಾಜೀನಾಮೆ ನಿರ್ಧಾರ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ರಾಮಲಿಂಗಾ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಮನವಿ

3

KCET Results 2026: ಜೂನ್ 6ರಂದು ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

4

ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ: ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ದಾಖಲು

5

'ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್' ಉದ್ಯಮಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಯೋಜನೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪ

6

ಆಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ: ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ವರೆಗೆ..

7

ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ತಡೆಗೆ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಗಡಿ’ ಯೋಜನೆ; ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ

8

ಸುಕೋಯ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪುಟಿನ್ ಒಲವು

9

ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌-ಸೆಬಿ ವಿವಾದ: ಯಾರ ಹಣ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ?

10

ಫಿಪಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದು

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