2026ರ ಜೂನ್‌ 09: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

<p>ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ವಿದೇಶ, ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ ಸೇರಿ ಈ ದಿನದ 10 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..</p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ‘ಶಕ್ತಿ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್’ ವಿತರಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p>.‘ಶಕ್ತಿ’ಗೆ ಶೀಘ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಣೆ.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿನಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.</p>.ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ: 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್–ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ.<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:</strong> ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾಕ್ಕಾಗಿ 1ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ: ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ.<p>ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಸುಮಾರು ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ಈವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. </p>.ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಬದಲಾಗದ ಕಥೆ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ.<p>ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಬಹುಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ 23ನೇ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಜೂನ್ 11ರಿಂದ ಜುಲೈ 19ರವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ–ಕೆನಡಾ–ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಜಂಟಿ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಆರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಾವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ, ಇರಾನ್ ತಂಡ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲಿದೆ. ಹಲವು ಹೊಸತುಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</p>.ಆಳ–ಅಗಲ | ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್: ಏನೇನು ಹೊಸತು?.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಯ (ಪಿಎಂಯುವೈ) ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಹಿತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.ಉಜ್ವಲಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ 4ಕ್ಕೆ ಕಡಿತ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ.<p><strong>ಮಸ್ಕತ್:</strong> ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಬಾವುಟ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಮಾನ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ 24 ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ: ಒಮಾನ್ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ 24 ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪತಿಯ ಸಾವು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಳಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ‘ಮಾದರಿ ನೋಂದಣಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ’ಯಿಂದ (ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್) ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ಏಕಾಂಗಿ’ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ.<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:</strong> ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾಕ್ಕಾಗಿ 1ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ: ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ.<p><strong>ಮುಲ್ಲನಪುರ</strong>: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದಿದ್ದ ಒಂದೇ ಕುತೂಹಲವೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಾರತ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸಬಹುದೆಂಬುದು. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಇತರ ಹಲವು ಆಟಗಾರರಂತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ, ಚಹ ವಿರಾಮದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ವಿಕೆಟ್ ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 300 ರನ್ಗಳಿಂದ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.</p>.ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ತುತ್ತಾದ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ: ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ಟೆಸ್ಟ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>