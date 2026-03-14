ಲಖನೌ/ವಾರಾಣಸಿ: ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಶಿಯ ಮಾತೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

'ಮೋದೀಜಿ, ಕಾಶಿಯ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಅನ್ನದಾನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಇದು' ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಅಜಯ್ ರಾಯ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಸದಾ ತೆರೆದಿರುತ್ತಿದ್ದ, ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ತಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಈಗ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಇದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೈಫಲ್ಯವಲ್ಲ, ಇದು ಮಹಾದೇವನ ಪವಿತ್ರ ನಗರದ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.