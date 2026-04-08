ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ: ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

<p><strong>ಶ್ರೀನಗರ</strong>: ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ವಿಜಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಣಿವೆಯ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲ ನೂರಾರು ಜನರು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p><p>ಶ್ರೀನಗರದ ಸೈದಕಡಲ್ ಮತ್ತು ಜಡಿಬಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮು ಕಣಿವೆಯ ಬುಡ್ಗಮ್, ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ, ಗಾಂದರ್ಬಲ್, ಪುಲ್ವಾಮಾ ಮತ್ತು ಬಂಡಿಪೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಇರಾನಿನ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ, ಜನರು ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. </p><p>ಈ ಕದನ ವಿರಾಮ ಇರಾನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಯ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಇರಾನ್ ಮೊಣಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿತು.ಇಂದು ನಾವು ಈ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬುಡ್ಗಾಮ್ನ ಶಿಯಾ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇರಾನ್ಗಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕಣಿವೆಯ ಜನರು ಹಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಗಾಢವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಇರಾನ್-ಎ-ಸಘೀರ್' (ಪುಟ್ಟ ಇರಾನ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>