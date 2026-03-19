ಕಠುವಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಶಿಕ್ಷೆ ಅಮಾನತಿಗೆ ಒಪ್ಪದ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

ಶ್ರೀನಗರ: ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಠುವಾ ಸಮೀಪ 2018ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸಂಜಿ ರಾಮ್ಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು 'ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅಮಾನತಿಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ' ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಗುರ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, 'ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಹತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ನೀಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಜಿ ರಾಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತು.