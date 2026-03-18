‘ಕೆಡಿ–ದಿ ಡೆವಿಲ್‌’ ಸಿನಿಮಾದ ವಿವಾದಿತ ‘ಸರ್ಸೆ’ ಹಾಡು ನಿಷೇಧ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ನವದೆಹಲಿ: 'ಕೆಡಿ–ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾದ ವಿವಾದಿತ ಹಾಡನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಆನಂದ್ ಭದೌರಿಯಾ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಿತ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. 'ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡದ ವಿಷಯವಸ್ತುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು, ವಿವಾದಿತ ಹಾಡನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂವಿಧಾನವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂಥ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಿದೆ' ಎಂದರು.

ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅಭಿನಯದ ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೇಳಿ ನನಗೂ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ: ನೋರಾ

ಮುಂಬೈ: ಕನ್ನಡದ 'ಕೆಡಿ–ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾದ 'ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡಿನ ವಿವಾದದಿಂದ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರು ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನನಗೂ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು' ಹಾಡಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೆಲವರು ಇದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಡದವರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಹಿಂದಿ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೃತ್ಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಕಾರಣ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಳಿ ಹಾಡನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ' ಎಂದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್

ನವದೆಹಲಿ: 'ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವು (ಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿ) ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸ