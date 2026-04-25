ಶೀಶ ಮಹಲ್‌–2ನಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್‌ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ: ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ

ನವದೆಹಲಿ: ಎಎಪಿ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಲೋಧಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು 'ಶೀಶ ಮಹಲ್ 2' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕರೆದಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿ ಹಲವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೆಹಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಪರ್ವೇಶ್ ಸಾಹಿಬ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು, 'ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ಧುರಂಧರ'ರು (ದೆಹಲಿಯ ಮತದಾರರು) ಶೀಶ ಮಹಲ್ನಿಂದ ಓಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಂಗಲೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಶೀಶ ಮಹಲ್–2 ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಂಗಲೆಯ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, 'ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯು ಬಂಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಹಣ ಬಳಸಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಬಂಗಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಎಪಿ ಮತ್ತು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಫೋಟೊಗಳು ನಕಲಿ: ಎಎಪಿ

ಎಎಪಿ ನಾಯಕಿ ಆತಿಶಿ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ, 'ಪರ್ವೇಶ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೊಗಳು ನಕಲಿ. ಅವುಗಳು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಫೋಟೊಗಳಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಯಾರ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಐಷಾರಾಮಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟಿನಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಿ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ನಿವಾಸವು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಜನರೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.