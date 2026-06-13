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Homenewsindia news

ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ: 6ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಕಡ್ಡಾಯ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 15:44 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 15:44 IST
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EducationSanskritKendriya Vidyalayasanskrit learning

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