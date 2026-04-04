ಉಬರ್ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ, ಹಲ್ವಾ..ಮತದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ

'ನಮ್ಮ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮತದಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು' ಎಂದು ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ರತನ್ ಯು. ಕೇಲ್ಕರ್ ಅವರು ಪಿಟಿಐಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 18-30 ವರ್ಷದ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದ್ದರೂ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಲ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೂ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಮತದಾನದ ದಿನದಂದು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹಲ್ವಾ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವರ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಯಾಣವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ' ಎಂದು ಕೇಲ್ಕರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಹಲ್ವಾಗಳ 200 ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಮತದಾರರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಹಲ್ವಾ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಉಬರ್ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಎರಡು ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಇದು ಅನ್ವಯ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮತದಾನದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹ 1ಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೀಡಲು ಸಪ್ಲೈಕೋ (SupplyCo) ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕೆಲವು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಲ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.