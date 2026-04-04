ಸೋಮವಾರ, 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಉಬರ್ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ, ಹಲ್ವಾ..ಮತದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ

ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 5:52 IST
Last Updated : 4 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 5:55 IST
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಉಬರ್ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ, ಹಲ್ವಾ.. ಕೇರಳದ ಯುವಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಆಯೋಗದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಉಚಿತ ಉಬರ್ ಪ್ರಯಾಣ, ಹಲ್ವಾ ವಿತರಣೆಯಂತಹ ವಿನೂತನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಯುವ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಗಮನ
ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವ 18-30 ವರ್ಷದ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರನ್ನು ಮತದಾನದತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಆಯೋಗವು ಈ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯ
ತಿರುವನಂತಪುರ ಮತ್ತು ಎರ್ನಾಕುಲಂನಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಉಬರ್ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಿಹಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಮತದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳು ಲಘು ಉಪಹಾರವಾಗಿ ಹಲ್ವಾ ವಿತರಿಸಲಿವೆ.
ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು
ಮತದಾನದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈಕೋ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್‌ಬಕ್ಸ್ ಅಂತಹ ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅಭಿಯಾನ
ಯುವಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಆಯೋಗವು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮ್ಯಾಟೊಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ, ಎ.ಐ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಹಾಗೂ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
50 ಲಕ್ಷ
ಯುವ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 9
ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ
₹ 1
ಮತದಾರರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ವಿತರಿಸುವ ದರ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಕೇರಳ ಚುನಾವಣೆ: ಶಶಿ ತರೂರ್‌ ಗನ್‌ಮ್ಯಾನ್‌, ಕಾರು ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ

ಕೇರಳ ಚುನಾವಳೆ: ಈ ಸಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಬದಲಾದೀತೆ..? ಬಿ.ಎಸ್. ಅರುಣ್ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಕೇರಳ ಚುನಾವಣೆ: ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಎಡರಂಗ ನಿರಾಳ‌; ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಸವಾಲು

ಕೇರಳ ಚುನಾವಣೆ: ಎಲ್‌ಡಿಎಫ್‌ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒತ್ತು

