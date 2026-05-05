ಕೇರಳಂ ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಿಜೆಪಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ, 3ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು, 6 ಕಡೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ

<p><strong>ತಿರುವನಂತಪುರ:</strong> ಕೇರಳಂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಇತರೆ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. </p><p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಂ, ಕಳಕೂಟ್ಟಂ ಹಾಗೂ ಚಾತ್ತನ್ನೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಖಾತೆ ತೆರಿದಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಿರುವಲ್ಲ, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ಮಲಂಪುಝ, ಅಟ್ಟಿಂಗಲ್, ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ. </p>.Kerala Results: ಯುಡಿಎಫ್ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ, ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳ ಸಿಎಂ?.Kerala Election Result: ಕೇರಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು-ಸೋತವರು ಪ್ರಮುಖರು . <p>ತಿರುವಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನೂಪ್ ಆ್ಯಂಟನಿ 43,078 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ (ಕೆಇಸಿ) ವರ್ಗೀಸ್ ಮಾಮ್ಮನ್ ವಿರುದ್ಧ 10,146 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು. </p><p>2021ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶೇ 16.25ರಷ್ಟು ಮತ ಗಳಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಶೇ 30.61ರಷ್ಟು ಮತ ಗಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಮೇಶ್ ಪಿಶಾರಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿಯ 'ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್' ನಾಯಕಿ ಶೋಭಾ ಸುರೇಂದ್ರನ್, 13,147 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು. ಪಿಶಾರಡಿ 62,199 ಹಾಗೂ ಶೋಭಾ 49,052 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. </p><p>2024ರ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಶೇ 28.80ರಷ್ಟಿದ್ದ ಮತ ಗಳಿಕೆಯು ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 33.33ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಅಟ್ಟಿಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)ನ ಓ.ಎಸ್. ಅಂಬಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಿ. ಸುಧೀರ್ 13,375 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು. ಸುಧೀರ್ 45,788 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. 2021ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಧೀರ್ ಮತ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಶೇ 25.92ರಿಂದ ಶೇ 30.54ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮಲಂಪುಝದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಎಲ್.ಎಲ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕೆ. ಸುರೇಂದ್ರನ್, 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಅಂತರರಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 2021ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೇಳಿಸಿದರೆ ಪಕ್ಷದ ಮತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>140 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಕೇರಳಂ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ತಿರುವನಂತಪುರ ನೇಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇರಳಂ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕಳಕೂಟ್ಟಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಮುರಳೀಧರನ್ ಮತ್ತು ಚಾತ್ತನ್ನೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿ.ಬಿ. ಗೋಪಕುಮಾರ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. </p>.ಕೇರಳಂ: 3 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು.ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ, ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ BJPಗೆ ನೆರವು: ಮುರಳೀಧರನ್