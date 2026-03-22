Kerala Elections: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನ ಮೇಲಿವೆ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದ 242 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ

ತಿರುವನಂತಪುರ: ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ 86 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಈವರೆಗೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ಶನಿವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

140 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೇ 4ಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.

ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಕೆ. ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 242 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಚಾರವು, ಶನಿವಾರ ಅವರೇ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ನಾಮಪತ್ರದಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

242 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಳವಳಿಗಳ ನೇತೃತ್ವ/ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹ 28 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಚರಾಸ್ತಿ, ₹ 9 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

2014ರಲ್ಲಿ ತಿರುವನಂತಪುದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರದ್ದೇ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಹಾಗು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಾರ್ಜ್ ಕುರಿಯನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಜಿರಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು ₹ 1.74 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ, ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿ.ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರು ಕಜಕೂತಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಂಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹುರಿಯಾಳಾಗಿರುವ ಶೋಭಾ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 35 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಅವರು ₹ 1.94 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಟ್ಟಿಯೂರ್ಕವು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಆರ್. ಶ್ರೀಲೇಖಾ, ತಮ್ಮ ಬಳಿ ₹ 5 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ರದ್ದುಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಅವರು ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.