ಕೊಲ್ಲಂನ ಡಾ. ವಂದನಾ ದಾಸ್‌ ಕೊಲೆ: ಅಪರಾಧಿ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ

ಕೊಲ್ಲಂ: ಕರ್ತವ್ಯನಿರತ ವೈದ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಡಾ. ವಂದನಾ ದಾಸ್ ಕೊಲೆಯಾದ ವೈದ್ಯೆ. ಜಿ. ಸಂದೀಪ್ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳಗೆ 2023ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆಯನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಪರಾಧಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕುಟುಂಬ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹತ್ಯೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (ಐಪಿಸಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂದೀಪನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 30 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಂದನಾ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ (ಎಸ್ಪಿಪಿ) ಪ್ರತಾಪ್ ಜಿ. ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂದೀಪ್ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಭಾವಿಸಿರುವಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಪಿನ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಾಗಿ' ಎಸ್ಪಿಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾವು ಅಪರಾಧಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಎಂದು ಕೋರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕುಟುಂಬ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹೋಗಲಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು 27 ಬಾರಿ ಇರಿದು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನೇ ಆತನೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ವಂದನಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.

ಕೊಲೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ವಿವಿಧ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು.