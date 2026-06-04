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Homenewsindia news

ಕೇರಳಂ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ, ₹5.07 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸತೀಶನ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 11:24 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 11:24 IST
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EconomyKeraladebtV. D. Satheesan

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