ಕೇರಳ: ‘ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂ’ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಡಿಎಫ್ ಆರೋಪ

ತಿರುವನಂತಪುರ: ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತಯಂತ್ರ (ಇವಿಎಂ) ಗಳಿದ್ದ 'ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂ' ಬಾಗಿಲನ್ನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ ಸೋಮವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಪೆರಂಬ್ರಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ ಇವಿಎಂಗಳನ್ನು ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ನ ಜೆಡಿಟಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಶಾಲೆಯ 'ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂ'ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಆ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಎಂ.ಕೆ.ರಾಘವನ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ 'ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ದಿನ ಸಮೀಪವಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಮೂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದೂ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಇವಿಎಂ ಇರಿಸಿರುವ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕೊಠಡಿಯ ಸಮೀಪವೇ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.