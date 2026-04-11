ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕೇರಳ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಪುದುಚೆರಿ ಚುನಾವಣೆ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

ತಿರುವನಂತಪುರ/ನವದೆಹಲಿ: 'ಕೇರಳ, ಪುದುಚೆರಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ' ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ಇ.ಸಿ) ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಶಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2026'ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ನಿಖರತೆ ಹಾಗೂ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಜನರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು 22 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 38 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಇ.ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು 'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಿಜವಾದ ಹಬ್ಬ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆಯ ಮತದಾರರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ನಿಖರವಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಭಾರತದ ಮತದಾನ ಎಂಬುದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಿಜವಾದ ಹಬ್ಬವಿದ್ದಂತೆ. ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಜನರು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ' ಎಂದು ಕ್ರೊಯೇಷ್ಯಾದ ಬ್ರಾನಿಮಿರ್ ಫರ್ಕಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ಮತ್ತು 9ರಂದು ಅಸ್ಸಾಂ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪುದುಚೆರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದರು.