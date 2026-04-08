kerala Assembly Election | ರಾಜಕೀಯ ಜಾಹೀರಾತು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ: ಚು.ಆಯೋಗ ಸೂಚನೆ

<p><strong>ತಿರುವನಂತಪುರ</strong>: ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬುಧವಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕೇರಳ ಕಚೇರಿಯು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಅಂತ್ಯವಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂದೇಶವು ಹೇಳಿದೆ.</p>