ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕವೂ ಕಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಂಛನ ಬಳಕೆ: ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಪಿಗೆ ₹250 ದಂಡ

ಕೊಟ್ಟಯಂ(ಕೇರಳ): ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕವೂ ತಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಂಛನ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇರಳದ ಮಾಜಿ ಡಿಜಿಪಿ ತೊಮಿನ್ ಜೆ ಥಚಂಕರಿ ಅವರಿಗೆ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಇಲಾಖೆ ₹250 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ವಿಭಾಗವು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ವಿಚಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ಸಂಬಂಧ ಥಚಂಕರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕಾರಿನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಳಗೆ ಲಾಂಛನ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೋರ್ಡ್ ತೆಗೆಯುವ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಾಹನವೂ ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತೆರಳಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಥಚಂಕರಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಇದು ಕಾರಿನ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಆದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಲಾಂಛನ ಇದ್ದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಥಚಂಕರಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಥಚಂಕರಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು.