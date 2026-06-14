ನಿಫಾ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಕೇರಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ

<p><strong>ಕೋಯಿಕೋಡ್:</strong> ಫೆರೊಕ್ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲೇ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇರಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಕೆ ಮುರಳೀಧರನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ನಿಫಾ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ‘ರಿಬಾವಿರಿನ್ ಡೋಸ್’ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಹ್ರೇನ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಫೆರೊಕ್ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಿಬಾವಿರಿನ್ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದಿವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೂ1ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ.ಅದಾಗಿಯೂ, ರಾಮನತ್ತುಕರ ಪುರಸಭೆಯ ವಾರ್ಡ್ 5 ರಲ್ಲಿ 370 ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು 1,047 ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ನಿಫಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮುಂದುವರೆದು.. ಕೇರಳದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ 'ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಸೋಂಕು' 135 ಪ್ರಕರಣ ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. ಕೋಯಿಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ 68, ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ 16, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ 14, ಮಲಪ್ಪುರಂನಲ್ಲಿ 13, ಕೊಲ್ಲಂ ಮತ್ತು ಆಲಪ್ಪುಳದಲ್ಲಿ 6, ತ್ರಿಶೂರ್ನಲ್ಲಿ4, ಇಡುಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 3, ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕರಣ ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. </p><p>ಕೋಯಿಕೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕಿನಿಂದ 3 ಹಾಗೂ4 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 59 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>