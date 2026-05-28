ತಪ್ಪಿತು ‘ಸಾವಿನ ಕುಣಿಕೆ’: 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೌದಿಯಿಂದ ಕೇರಳಂಗೆ ಮರಳಿದ ರಹೀಮ್

<p><strong>ತಿರುವನಂತಪುರ</strong>: ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಬಾಲಕನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇರಳಂನ ಕೋಯಿಕೋಡ್ ನಿವಾಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್, 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2006ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ರಹೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದ ಮಗನ ಕಂಡು ರಹೀಮ್ ತಾಯಿ ಫಾತಿಮಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ರಹೀಮ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬ್ಲಡ್ ಮನಿ(ಸಾವಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುವ ಹಣ) ನೀಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಹೀಮ್ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>₹38 ಕೋಟಿ ಬ್ಲಡ್ ಮನಿ: </strong></p><p>ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಹೀಮ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಮೃತ ಬಾಲಕನ ಕುಟುಂಬ ಸುಮಾರು ₹38 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಹೀಮ್ ಕುಟುಂಬ, ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ₹34 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.</p><p><strong>ಪ್ರಕರಣವೇನು?</strong></p><p>2006ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ರಹೀಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರು ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಹುಡುಗ ಜೊತೆ ರಹೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಲಕನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಾಧನವು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದನು.</p><p>ಬಾಲಕನ ನಿಧನಕ್ಕೆ ರಹೀಮ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ, ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು.</p><p>ರಹೀಮ್ ಅವರು ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ತಾವು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ರಹೀಮ್ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಮೃತ ಬಾಲಕನ ಕುಟುಂಬ 'ಬ್ಲಡ್ ಮನಿ' ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>