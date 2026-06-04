ಕೇರಳಂಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶ: ಹಲವೆಡೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ

<p><strong>ತಿರುವನಂತಪುರಂ:</strong> ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ತಡವಾಗಿ ಕೇರಳಂಗೆ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಗುರುವಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ 40 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ತಿರುವನಂತಪುರ, ಕೊಲ್ಲಂ, ಇಡುಕ್ಕಿ, ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ, ತ್ರಿಶ್ಶೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. 11 ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ನಿಂದ 20 ಸೆ.ಮೀ ಮಳೆಯಾದರೆ ‘ಆರೆಂಜ್ ಆಲರ್ಟ್’ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆಲಪ್ಪುಳ, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಹಾಗೂ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟೆ ‘ಆರೆಂಜ್ ಆಲರ್ಟ್’ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>