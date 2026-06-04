ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಕೇರಳಂಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶ: ಹಲವೆಡೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 14:50 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 15:17 IST
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ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಛತ್ರಿಯ ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದರು

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಛತ್ರಿಯ ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದರು

–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

MonsoonKerala

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