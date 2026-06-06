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Homenewsindia news

ಕೇರಳಂಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶ

ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆ; ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟಿದರು–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 
ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟಿದರು–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 
RainMonsoonKerala

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