'ಗುರುವಾಯೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎಡಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕೂಟಗಳು ಹಿಂದೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ್ ದೇವರ ಭೂಮಿಯು ದೇಗುಲ ಕಳ್ಳರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿರುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಕೆಎಸ್ಯು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.