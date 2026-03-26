ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನಹಾನಿಕರ ವಿಡಿಯೊ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ‘ಎಕ್ಸ್‌’ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ

ತಿರುವನಂತಪುರ: ಎ.ಐ (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಮಾನಹಾನಿಕರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೊ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ 'ಎಕ್ಸ್' ವಿರುದ್ಧ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಕೇರಳ ಘಟಕದ ಮುದ್ರೆ ಇದ್ದ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಗುರುವಾರ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎ.ಐನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಕೃತಕ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಮಾನಹಾನಿಕರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ, ಜನರನ್ನು ಹಾದಿತಪ್ಪಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ 'ಎಕ್ಸ್'ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ದೃಶ್ಯ ತೆಗೆಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ ರಾಜು' ಎಂಬ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುವನಂತಪುರ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.