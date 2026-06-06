<p><strong>ತ್ರಿಶೂರ್ (ಕೇರಳಂ)</strong>: ಮಾದಕವಸ್ತು ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಕುನ್ನಂಕುಲಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುನ್ನಂಕುಲಂ ಸಮೀಪದ ಅಡುಪುಟ್ಟಿಯ ಬಿನೇಶ್(40)ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಿನೇಶ್ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ದೊರೆತ ನಂತರ ಕುನ್ನಂಕುಲಂ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಮನೆ ಬರುವುದನ್ನು ಅರಿತ ಬಿನೇಶ್, ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾದಕವಸ್ತುವನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಕಿದರೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಿಗಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಗಾಂಜಾ ವಾಸನೆ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಒಲೆಯಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನದ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ 401ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p><p>ಬಿನೇಶ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾದಕವಸ್ತು ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕುನ್ನಂಕುಲಂ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>