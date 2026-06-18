ಕೇರಳಂ | ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ‌ಸೋಂಕು: 19 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢ

<p><strong>ತಿರುವನಂತಪುರ</strong>: ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ 19 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು 110 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು, ತ್ರಿಶ್ಶೂರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು, ತಿರುವನಂತಪುರ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು, ಎರ್ನಾಕುಲಂ, ಕೊಲ್ಲಂ ಮತ್ತು ಮಲಪ್ಪುರದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಕೆ.ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಜೂನ್ 16ರಿಂದ ಜುಲೈ 31ರ ವರೆಗೆ ಅತಿಸಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಈ ತಿಂಗಳು ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ವಯನಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 33 ಮತ್ತು 18 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 186 ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>