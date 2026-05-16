ಕೇರಳಂನ ‘ಅಮ್ಮನ ಮನಸು’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಇಎಫ್‌ ಶ್ಲಾಘನೆ

<p>ನವದೆಹಲಿ: ಮಗುವಿನ ಜನನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ಅನಂತರ ತಾಯಿಯು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವ ಕೇರಳದ 'ಅಮ್ಮನ ಮನಸು' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುಇಎಫ್) ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಪಾಸಣೆ, ರೋಗ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸೇವೆಗಳ ನಡುವಣ ಅಂತರವು ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯುಇಎಫ್ ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>