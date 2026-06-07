12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ LPG ದರ ₹530 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಲ್ಲವೇ?: ಖರ್ಗೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ 14.2 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಕೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಏರುಗತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯ ಜ್ವಾಲೆಯು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹89 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ'. ಈ ಸಂಬಂಧ ಖರ್ಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, 'ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ 41 ದೇಶಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ಪೂರೈಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದೀಗ ಏನಾಯಿತು? ಇಂದಿಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ಏಕೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ?' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಎರಡನೇಯದಾಗಿ 2025-26ರಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 5.56 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರುಪೂರಣವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೈಕಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ 3.30 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೇ ಎಂದು ರಿಫಿಲ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲೂಟಿಯಲ್ಲವೇ?' </p><p>'ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಯುಪಿಎ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಹಣದುಬ್ಬದರ ಬಗ್ಗೆ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹530 ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ನಿಜವಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಈಗ ಯಾಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ಏರಿಕೆ: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ‘ಅತಿ ಕಡಿಮೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥನೆ.ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ₹29ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>