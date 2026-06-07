ಭಾನುವಾರ, 7 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ LPG ದರ ₹530 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಲ್ಲವೇ?: ಖರ್ಗೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 6:50 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 6:50 IST
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