Fuel prices: ಸುಂಕ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಿಲ್ಲ: ಖರ್ಗೆ

ನವದೆಹಲಿ: 'ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಈಗ ₹100ರ ಅಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್–ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ದಿನವೂ ₹1,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರದ ಸುಂಕ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದರ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ದಾಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜನರಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ... ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಲು ಇದೆ? ನೀವೇಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಾಜಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಸರರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆರಂಭವಾದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವವು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಎಂಟೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್–ಡೀಸೆಲ್ ದರವನ್ನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 'ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದರು. ಈಗ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ದರ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

ಇಟಲಿ: ಇಂಧನದ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಸುಂಕ ಕಡಿತ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ₹17ರಷ್ಟು ದರವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ

ಜರ್ಮನಿ: ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ₹17–₹19 ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ದರವು ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ 100 ಪೌಂಡ್ (ಸುಮಾರು ₹12,875.12) ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲಾಗಿದೆ

ಐರ್ಲೆಂಡ್: 250 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೊ (ಸುಮಾರು ₹27,868.5 ಕೋಟಿ) ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೆಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ 0.15 ಯುರೊ (₹16.72) ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ 0.20 ಯುರೊ (₹22.29) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ

– ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.