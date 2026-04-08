ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೋಮು ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ: ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್‌

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸಿ ಇವುಗಳು 'ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೋಮು ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದರೆ, ನೀವು ನಮಾಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ನೇರಾನೇರಾ ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಹರಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಿಎಚ್ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವೇ ಹತ್ಯೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕುರಾನ್ನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಿಂಸಾಚಾರವಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ನೇರ ಹೊಣೆ' ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದೂರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹರ್ಷ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.</p>.