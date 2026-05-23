ಎಬೊಲಾ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕು: ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು

ಕೊಚ್ಚಿ: ಎಬೊಲಾ ವೈರಾಣು ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಕೊಚ್ಚಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ (ಸಿಐಎಎಲ್) ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಮೇಲ್ವಿಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು 21 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿ ಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.