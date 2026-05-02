ಕೋಟಾ: ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮೂಲದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತಾನು ತಂಗಿದ್ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೃತನನ್ನು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಮೋರಾದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ (20) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಹಾಗೇ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ದಿವೇಶ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಾಗಿದ್ದ, ನಗರದ ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ 12 ನೇ ತರಗತಿ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತರಬೇತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾ ನಗರ, ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಬ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಅನೇಕ ನೀಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೀತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದೂ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಇದೆ.