<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವೆಯ (ಐಆರ್ಪಿಎಸ್) 1998ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖನಿಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ (ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ) ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ) ಗುರುವಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ದಶಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅಗಾಧ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಹಾರದ ಬಾಗಲಪುರದ 'ತಿಲಕಾ ಮಾಂಝಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ'ದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಪ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>