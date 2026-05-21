ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯ ಯುವಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮಗಳನ್ನು 6 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಂದೆ

ಲಖನೌ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) : ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯ ಯುವಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿ, ಮಗಳ ಹತ್ಯೆಗೈದು ದೇಹವನ್ನು ಆರು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

'ಕುಶಿನಗರ ನಿವಾಸಿ ಬಿಗ್ಗನ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ತಂಗಿ ನೂರ್ಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾಮೈದ ಮುಜಿಬುಲ್ಲ ಅನ್ಸಾರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ 15 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಶಾಬಾಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೂವರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕುಶಿನಗರದ ಕೊಳವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಾಬಾಳ ತಲೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಛಾಪ್ರಾ– ಗೋಮತಿ ನಗರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಎಸ್–1 ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ 17ರಂದು ಮುಂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್ಪಿ ರೋಹಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಮೂರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. 'ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಶಿನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 800 ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ, ತಮುಕುಹಿ ರಸ್ತೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದುಹೋಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು' ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಬಿಗ್ಗನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆತನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಶಾಬಾ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿ, ಆಕೆಯೂ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೆದರಿ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಶಾಬಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿದ್ದ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಇ–ರಿಕ್ಷಾದ ಮೂಲಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಆಯುಧವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಸಾರಿ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇ–ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.