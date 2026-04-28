ಲಡಾಖ್‌: 5 ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್‌ ಗವರ್ನರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ

<p><strong>ಲೇಹ್/ ಜಮ್ಮು :</strong> ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಲಡಾಖ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಬಹುಕಾಲದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಈಡೇರಿದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಲಡಾಖ್ ಜನರ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಲಡಾಖ್ನ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ' ಎಂದು ಸಕ್ಸೇನಾ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್' ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ನುಬ್ರಾ, ಶಾಮ್, ಚಾಂಗ್ಥಾಂಗ್, ಜಾಂಸ್ಕರ್ ಮತ್ತು ದ್ರಾಸ್– ಈ ಐದು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಡಾಖ್ನ ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು (ಲೇಹ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಗಿಲ್) ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು.</p>.<p class="bodytext">'ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರಚನೆಯು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಜನರ ಹತ್ತಿರ ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಕ್ಸೇನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>