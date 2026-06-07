ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿ: 156 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸರ ವಶ, ಗಾಂಜಾ-ಹುಕ್ಕಾ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಪುಣೆಯ ತುಳಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಬಂಗಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು 156 ಮಂದಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮದ್ಯ, ಗಾಂಜಾ, ನಿಷೇಧಿತ ಹುಕ್ಕಾವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಖಾಸಗಿ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದುರುಪಯೋಗ, ಅಬಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಹಲವು ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. </p><p>ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಲೋನಿಖಂಡ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಳಂದಿ– ಮಾರ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಖಾಸಗಿ ಬಂಗಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕುರಿತು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀರಿ, ‘ಪಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್’ ಕೋಡ್ನೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ 107 ಮಂದಿ ಪುರುಷರು, 49 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರೆ, ಮೂವರು ಅಪ್ತಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಆಯೋಜಕರು ಎಲ್ಲ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಬಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿ 11.30ರ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಪುಣೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ತೇಜಸ್ವಿ ಸಾತ್ಫುತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ, ಡಿಸಿಪಿ (ಅಪರಾಧ) ಗೌಹರ್ ಹಸನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>‘ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 11.30ರ ತನಕ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೂ, ಸಸಮಯ ಮೀರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 3 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ, ಮೂರು ಹುಕ್ಕಾ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹಸನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ₹9.22 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ₹85 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>15 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 65 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p><p>ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಆಯೋಜಕರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಕಸಿದುಬಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು</strong></p><p><strong> ಮುಂಬೈ:</strong> ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ನಡೆದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವಿಸಿರುವ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಮಲಬಾರ್ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರೀಚ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರುವ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ನೈಜ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 31 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>