ನಿರ್ಗತಿಕರ ಶಿಬಿರದಿಂದ 16 ಕಿ.ಮೀ. ಓಡಿ ಶಾಲೆ ತಲುಪಿದ 4ನೇ ತರಗತಿ ಬಾಲಕ

<p><strong>ಲಾತೂರ್:</strong> ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾತೂರ್ನ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಶಿಬಿರದ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಶಾಲೆಯ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಮನುಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಮಾಝಾ ಘರ್’ ಆಶ್ರಯ ತಾಣದಲ್ಲಿರುವ 4ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅರವಿಂದ್ ರಾಥೋಡ್ ಈ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಕ. </p><p>ಈತ ಸೋಮವಾರ (ಜೂನ್ 15) ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಹಳೆಯ ಔಸಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಇರುವ 16 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಓಡುವ ಮೂಲಕವೇ ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕನ ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಮದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಇದು ಆತನ ಶಿಸ್ತು, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ದೃಢತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಲಕನೇ ಪ್ರೇರಣೆ’ ಎಂದು ಆಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಶ್ರಮದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಲೆಯ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಇಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಓಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅರವಿಂದ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಆತನ ಅಚಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಲಕನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>