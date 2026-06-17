ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ನಿರ್ಗತಿಕರ ಶಿಬಿರದಿಂದ 16 ಕಿ.ಮೀ. ಓಡಿ ಶಾಲೆ ತಲುಪಿದ 4ನೇ ತರಗತಿ ಬಾಲಕ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 5:59 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 5:59 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
SchoolMaharashtraBoy

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT