ಯೋಧರು ಎರಡೆರಡು ಯುದ್ಧ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗದಿರಲಿ: ಸಿಜೆಐ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಸೈನಿಕರು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೇಶ ತಂದೊಡ್ಡಬಾರದು. ಯೋಧರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಸಿಗುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ಸಿಜೆಐ) ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಿಜೆಐ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ನಂಟನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಉಳಿಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯೋಧರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಕ್ಕುಗಳು, ಘನತೆ, ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಆ ಭರವಸೆಗಳು ಈಡೇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದು ಯೋಧರಿಂದಲೇ' ಎಂದೂ ಸಿಜೆಐ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭೂ ವಿವಾದವೋ, ಪಿಂಚಣಿ ವಿಚಾರವೋ, ಮದುವೆಯೋ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಯೋಧರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಯೋಧ ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಕಾನೂನಿನತ್ತ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>