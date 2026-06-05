<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ‘ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸೆಬಿ) ತನಿಖೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಿಂದ (ಆರ್ಇಎಲ್) ಭಾರತೀಯ ಜೀವವಿಮಾ ನಿಗಮವು ಶೇಕಡ 10.8ರಷ್ಟು ಷೇರು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನವರ ಒತ್ತಡದಿಂದಲೇ ಈ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿದೆಯೇ’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘2026ರ ಜೂನ್ 3ರಂದು ಸೆಬಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಂಪನಿಯು ದೈತ್ಯ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ) ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘2020–21ರಿಂದ 2024–25ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ವರಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು ₹15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿರಬಹುದು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ವರದಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಐಸಿಯು ಶೇ 10.8ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಗಣನೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಐಸಿ ಗಮನಿಸದೇ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನಿಂದ ಬಂದ ನಿರ್ದೇಶನವೇ ಈ ರೀತಿಯ ಷೇರು ಖರೀದಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-858617856</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>