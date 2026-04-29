‘ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತೆಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ’

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಗ್ರೀನ್ ಭಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕೃಷಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಹಾಲು, ಗೊಬ್ಬರ, ಗೋಮೂತ್ರ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆನ್ನಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಚ್ಛೇದ 48ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಗೋವಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗೋವಿನ ಮಹತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಾತೆಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಂವರ್ಧನೆ, ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಪಿಎಂಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕುಮಾರ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ, ಸುನೀಲಕುಮಾರ, ವೀರಭದ್ರಗೌಡ, ವಿಕ್ರಂಗೌಡ, ರತ್ನಾಕರ, ಅಮಿತಕುಮಾರ ಮೆಹ್ತಾ, ಶಿವು ಅಲಬನೂರು, ಸೋಮ ನಾಗರಾಳ, ಸುಜ್ಞಾನ ಕರಡಕಲ್, ಶರಣಬಸವ, ಈರಣ್ಣರೆಡ್ಡಿ, ರೋಹನ್ ಯಾದವ್, ನಂದೇಶ, ಕಾರ್ತಿಕ, ಕಿರಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.