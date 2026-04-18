ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಎನ್‌ಡಿಎ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಬೇಲಿ

ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು | ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖಭಂಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 21:30 IST
Last Updated : 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 21:30 IST
ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ಮಹಿಳಾ ಮಸೂದೆ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. 
ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ, ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ 
ವಿಪಕ್ಷವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಕಿರಣ್‌ ರಿಜಿಜು, ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ 33 ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಮಸೂದೆಯ ಸೋಲನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ಕೃತ್ಯ
ಅಮಿತ್‌ ಶಾ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ
