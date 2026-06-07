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Homenewsindia news

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೆಲೆ ₹29ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 1:37 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 1:37 IST
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ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಬೆಲೆ ₹29ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರವನ್ನು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ₹29ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರವು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
14.2 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹29ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ
ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಹಿಂದಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹60ರಷ್ಟು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಜಾರಿ
ಜೂನ್ 7ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯು ₹913ರಿಂದ ₹942ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
₹29
ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಮೊತ್ತ
₹913
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ದರ
₹942
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ನೂತನ ದರ
ಮಾರ್ಚ್‌ 7
ಹಿಂದಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ದಿನಾಂಕ
ಜೂನ್‌ 7
ಹೊಸ ದರ ಜಾರಿಯಾದ ದಿನಾಂಕ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
LPGLPG rate hike

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