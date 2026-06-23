ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

Lucknow fire tragedy| ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ: ರಾಜನಾಥ ಸಿಂಗ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 2:23 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 2:27 IST
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LucknowFire tragedy
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